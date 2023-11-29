Прокуратура обязала свердловское предприятие очищать сточные воды перед сбросом в ручей





– рассказали в пресс-службе прокуратуры. «В связи с выявленными нарушениями природоохранный прокурор направил в Асбестовский городской суд исковое заявление с требованиями о возложении на предприятие обязанности обеспечить нормативную степень очистки сточных вод, сбрасываемых в ручей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловская природоохранная прокуратура через суд обязала АО «Мариинский прииск», занимающееся добычей ресурсов на Малышевском месторождении, обеспечить нормативную очистку сточных вод, сбрасываемых в ручей Старка.По результатам лабораторных испытаний проб воды в месте сброса, которые проводили сотрудники природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора и лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО», специалисты установили, что предприятие допускает сброс загрязняющих веществ с превышениями допустимой концентрации, а именно нефтепродуктов, сульфатиона, берилия, фторин-иона, марганца.Суд встал на сторону прокуратуры и исковые требования удовлетворил. Судебный акт в законную силу еще не вступил.