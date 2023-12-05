Свердловские спасатели продлили предупреждение об аномальных морозах до 13 декабря





– подчеркнули в МЧС. «В морозы повышаются риски возникновения пожаров. При обогреве жилища необходимо соблюдать меры пожарной безопасности при использовании электронагревательных приборов и печного отопления»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ГУ МЧС России по Свердловской области продлили предупреждение об аномально холодной погоде, когда среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 10-17 градусов, до 13 декабря.От поездок в холодные дни стоит воздерживаться. Однако, если такой возможности нет, необходимо брать с собой термос с горячим чаем, еду, средство для связи, лопату и спички.Напомним, что при ЧП нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».