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Свердловские спасатели продлили предупреждение об аномальных морозах до 13 декабря
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ГУ МЧС России по Свердловской области продлили предупреждение об аномально холодной погоде, когда среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 10-17 градусов, до 13 декабря.
От поездок в холодные дни стоит воздерживаться. Однако, если такой возможности нет, необходимо брать с собой термос с горячим чаем, еду, средство для связи, лопату и спички.
Напомним, что при ЧП нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
«В морозы повышаются риски возникновения пожаров. При обогреве жилища необходимо соблюдать меры пожарной безопасности при использовании электронагревательных приборов и печного отопления»,
– подчеркнули в МЧС.
От поездок в холодные дни стоит воздерживаться. Однако, если такой возможности нет, необходимо брать с собой термос с горячим чаем, еду, средство для связи, лопату и спички.
Напомним, что при ЧП нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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