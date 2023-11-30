Свердловская прокуратура запустила горячую линию по вопросам тепла в домах





– рассказали в прокуратуре. «В своих обращениях гражданам необходимо указывать адрес проживания и контактный телефон, управляющую компанию, обслуживающую жилой дом, суть проблемы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловская прокуратура запустила горячую линию по вопросам отопления в жилых домах и социально-значимых объектах в период аномально холодной погоды. Принимать заявки начинают уже сегодня, 8 декабря.Звонить на горячую линию можно по двум номерам:– 8-343-376-82-61 – с понедельника по субботу с 09.00 до 18.00– 8-343-377-54-41 – в выходные и праздничные дни круглосуточно и в будние также с 09.00 до 18.00.Также с заявлениями можно обращаться лично в прокуратуру Свердловской области по адресу: Екатеринбург, улицу Московская, дом 21. Также можно обратиться с помощью интернет-приемной.