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Свердловская прокуратура запустила горячую линию по вопросам тепла в домах
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловская прокуратура запустила горячую линию по вопросам отопления в жилых домах и социально-значимых объектах в период аномально холодной погоды. Принимать заявки начинают уже сегодня, 8 декабря.
Звонить на горячую линию можно по двум номерам:
– 8-343-376-82-61 – с понедельника по субботу с 09.00 до 18.00
– 8-343-377-54-41 – в выходные и праздничные дни круглосуточно и в будние также с 09.00 до 18.00.
Также с заявлениями можно обращаться лично в прокуратуру Свердловской области по адресу: Екатеринбург, улицу Московская, дом 21. Также можно обратиться с помощью интернет-приемной.
Звонить на горячую линию можно по двум номерам:
– 8-343-376-82-61 – с понедельника по субботу с 09.00 до 18.00
– 8-343-377-54-41 – в выходные и праздничные дни круглосуточно и в будние также с 09.00 до 18.00.
«В своих обращениях гражданам необходимо указывать адрес проживания и контактный телефон, управляющую компанию, обслуживающую жилой дом, суть проблемы»,
– рассказали в прокуратуре.
Также с заявлениями можно обращаться лично в прокуратуру Свердловской области по адресу: Екатеринбург, улицу Московская, дом 21. Также можно обратиться с помощью интернет-приемной.
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