В екатеринбургском ТРЦ «Академический» подняли стоимость ночной парковки до 10 тысяч в час





– говорится в «истории», опубликованной в группе центра во «Вконтакте». «В целях обеспечения наличия свободных парковочных мест для посетителей торгового центра, на период штормового предупреждения о заморозка, в ТРЦ "Академический" изменился тариф парковки. С 00.00 до 08.00 утра стоимость парковки составляет 10 000 рублей в час. Итого за ночь 80 000 рублей»,





– рекомендуют посетителям. «Не рекомендуем оставлять свой транспорт в паркинге на ночь»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ТРЦ «Академический», на улице Краснолесья, 133, в Екатеринбурге сообщили об изменении парковочного тарифа. Теперь за один час стоянки ночью в торговом центре будет стоять посетителям 10 тысяч рублей.Оставить машину на парковке торгового центра на прежних условиях можно при предъявлении чека из кинотеатра или ресторана. Однако сделать это нужно в течение часа с момента печати чека.