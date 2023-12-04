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В екатеринбургском ТРЦ «Академический» подняли стоимость ночной парковки до 10 тысяч в час
Коллаж: Вечерние ведомости (скрин: ТРЦ «Академический» / vk.com)
В ТРЦ «Академический», на улице Краснолесья, 133, в Екатеринбурге сообщили об изменении парковочного тарифа. Теперь за один час стоянки ночью в торговом центре будет стоять посетителям 10 тысяч рублей.
Оставить машину на парковке торгового центра на прежних условиях можно при предъявлении чека из кинотеатра или ресторана. Однако сделать это нужно в течение часа с момента печати чека.
«В целях обеспечения наличия свободных парковочных мест для посетителей торгового центра, на период штормового предупреждения о заморозка, в ТРЦ "Академический" изменился тариф парковки. С 00.00 до 08.00 утра стоимость парковки составляет 10 000 рублей в час. Итого за ночь 80 000 рублей»,
– говорится в «истории», опубликованной в группе центра во «Вконтакте».
Оставить машину на парковке торгового центра на прежних условиях можно при предъявлении чека из кинотеатра или ресторана. Однако сделать это нужно в течение часа с момента печати чека.
«Не рекомендуем оставлять свой транспорт в паркинге на ночь»,
– рекомендуют посетителям.
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