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Жители Верхней Пышмы обратились к Путину с просьбой поддержать развитие трамвайной сети
Скрин из видео: Олеся Орлова
Депутат городской думы Верхней Пышмы и староста поселка Сагра Олеся Орлова вместе с горожанами обратилась к Владимиру Путину с просьбой поддержать развитие трамвайной сети в родном муниципалитете средствами из федерального бюджета.
Она обратила внимание на то, что трамвайная линия, связавшая город-спутник с Екатеринбургом, помогла решить проблему пробок, но возникла новая проблема, связанная с пересадками. Поэтому горожане просят построить трамвайную сеть в городе, так как для муниципалитета этот проект слишком дорогой.
По мнению Олеси Орловой строительство трамвайной сети позволит не только решить транспортную проблему Верхней Пышмы, но и присоединить к новой транспортной системе соседний 20-тысячный Среднеуральск.
Она обратила внимание на то, что трамвайная линия, связавшая город-спутник с Екатеринбургом, помогла решить проблему пробок, но возникла новая проблема, связанная с пересадками. Поэтому горожане просят построить трамвайную сеть в городе, так как для муниципалитета этот проект слишком дорогой.
По мнению Олеси Орловой строительство трамвайной сети позволит не только решить транспортную проблему Верхней Пышмы, но и присоединить к новой транспортной системе соседний 20-тысячный Среднеуральск.
«Идею поддерживают не только горожане. Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе прямой линии сказал, что этот проект нужен. Однако без федеральной финансовой поддержки или целевой программы его реализация может затянуться на годы»,
– сказала чиновница.
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