Жители Верхней Пышмы обратились к Путину с просьбой поддержать развитие трамвайной сети

– сказала чиновница.

«Идею поддерживают не только горожане. Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе прямой линии сказал, что этот проект нужен. Однако без федеральной финансовой поддержки или целевой программы его реализация может затянуться на годы»,