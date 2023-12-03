Под жильё и промзону хотят отдать два участка в Шарташском лесопарке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Многострадальный Шарташский лесопарк Екатеринбурга вновь рискует «съёжиться» из-за совместных аппетитов чиновников и коммерсантов. Сразу два участка здесь собираются вывести под застройку и под промышленную зону.Один из рассматриваемых участков Шарташского лесопарка сейчас занят заброшенным объектом общепита, в народе известным как «Кордон лесника». Эту территорию обещали передать под экологические проекты — организовать Эколого-просветительский центр, в котором бы нашлось место и Школе строителей уральских троп. Однако, теперь Мастер-план развития парка хотят изменить и данному участку присвоить статус «зона Ж-2». Если это произойдёт, здесь можно будет строить жильё в несколько этажей.Поразительно, что с инициативой отдать участок под жилую застройку выступило Екатеринбургское лесничество, которое, казалось бы, наоборот должно «топить» за то, чтобы в лесу оставалось больше леса (ну, или хотя бы за возникновение на месте ресторанов более уместных и полезных экологических центров). Лесничество же предлагает ещё один участок лесопарка вывести из зоны отдыха... в производственную зону.Такой инициативе лесников был немало удивлён депутат городской думы Екатеринбурга Дмитрий Сергин. «Пчёлы против мёда» — так он обозначил данную ситуацию и пообещал «дать бой» в осуществлении планов по изменению статуса двух участков. А очередной «бой» за Шарташский лесопарк состоится уже завтра, 8 декабря, на комиссии по правилам землепользования и застройки в Екатеринбурге. Сергин является одним из членов этой комиссии.Меж тем, основатель движения «Хранители троп Урала» Евгений Скворцов заявил, что для начала работы Экологического центра, которому сулили территорию «Кордона лесника», не нужны ни крупные денежные вливания, ни капитальное строительство. Главное — идеи и люди. А с этим у Екатеринбурга проблем никаких. У Екатеринбурга большая проблема с сохранностью местной природы.