Прокуратура начала проверку по факту избиения второклассника в Карпинске

– сказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту травмирования несовершеннолетнего»,