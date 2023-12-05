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Прокуратура начала проверку по факту избиения второклассника в Карпинске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура организовала проверку по факту избиения второклассника другими детьми возле 5-й школы в Карпинске. Инцидент, о котором идет речь, произошёл в минувшей вторник, 5 декабря.
Накануне мама пострадавшего мальчика рассказала о случившемся в сообществе «Вечерний Карпинск». С ее слов, сын после избиения попал в больницу. По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, у ребенка диагностирована тупая травма живота.
Сейчас ведомство намерено установить все обстоятельства произошедшего и степень тяжести причинённого вреда. Также сотрудники прокуратуры дадут оценку деятельности органов системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних.
Накануне мама пострадавшего мальчика рассказала о случившемся в сообществе «Вечерний Карпинск». С ее слов, сын после избиения попал в больницу. По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, у ребенка диагностирована тупая травма живота.
Сейчас ведомство намерено установить все обстоятельства произошедшего и степень тяжести причинённого вреда. Также сотрудники прокуратуры дадут оценку деятельности органов системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних.
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту травмирования несовершеннолетнего»,
– сказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства.
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