



сказал священнослужитель. «Этот маленький, но настоящий храм святой [Екатерины], который есть у нас в городе уже много лет»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге прошел крестный ход по случаю Дня святой Екатерины. Несмотря на мороз, в шествии приняли участие несколько десятков человек, ради них сотрудники ДПС перекрывали улицы от Свято-Троицкого кафедрального собора до площади Труда.У часовни святой Екатерины митрополит Евгений (Кульберг) сказал речь, в ходе которой упомянул и про храм святой Екатерины. Правда, в качестве такового он назвал существующую часовню.Судя по видео, опубликованному Екатеринбургской епархией, митрополит не говорил о строительстве нового храма в честь святой Екатерины, который епархия пыталась построить в предыдущие годы.Напомним, построить новодел взорванного в 1930 году храма предлагали на площади Труда в 2010 году, однако это вызвало сильные протесты у горожан. Затем новый храм в честь святой Екатерины, уже по другим проектам, не имеющим отношения к историческому, предлагалось возвести сначала на акватории Городского пруда, затем в сквере на Октябрьской площади. Обе попытки также вызывали протесты у горожан, и в итоге от строительства в этих местах пришлось отказаться. Последней локацией для строительства нового храма святой Екатерины в Екатеринбурге была выбрана территория Приборостроительного завода, однако никаких подвижек с 2019 года в этом направлении нет.