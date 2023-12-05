В Серове из-за морозов и болезни водителя отменили 15-й автобус





приводят слова перевозчика Василия Божкова в местной газете «Глобус». «Его положили в больницу. Работать некому, некого садить за руль. На многих маршрутах проблемы с кадрами»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Завтра, 8 декабря, в Серове отменили рейс 15-го автобуса, который курсирует между городским автовокзалом и селом Филькино. Причинами стали сильные холода и болезнь водителя.Он также рассказал, что на днях у автобуса спустило колесо. Когда колесо разобрали, выяснилось, что прокола нет, его прорвало в трех местах. Перевозчик считает, что это произошло из-за состояния дороги и морозов. Из-за этого есть опасение, что подобная ситуация может произойти в любой момент и людям придется мерзнуть в автобусе.