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В Серове из-за морозов и болезни водителя отменили 15-й автобус
Фото: Вечерние ведомости
Завтра, 8 декабря, в Серове отменили рейс 15-го автобуса, который курсирует между городским автовокзалом и селом Филькино. Причинами стали сильные холода и болезнь водителя.
Он также рассказал, что на днях у автобуса спустило колесо. Когда колесо разобрали, выяснилось, что прокола нет, его прорвало в трех местах. Перевозчик считает, что это произошло из-за состояния дороги и морозов. Из-за этого есть опасение, что подобная ситуация может произойти в любой момент и людям придется мерзнуть в автобусе.
«Его положили в больницу. Работать некому, некого садить за руль. На многих маршрутах проблемы с кадрами»,
– приводят слова перевозчика Василия Божкова в местной газете «Глобус».
Он также рассказал, что на днях у автобуса спустило колесо. Когда колесо разобрали, выяснилось, что прокола нет, его прорвало в трех местах. Перевозчик считает, что это произошло из-за состояния дороги и морозов. Из-за этого есть опасение, что подобная ситуация может произойти в любой момент и людям придется мерзнуть в автобусе.
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