Накануне лютых холодов в Берёзовском отключили электроэнергию

«Данные мероприятия не согласовывались с администрацией. Информацию, по факту, «ловим» в соцсетях накануне. Считаю недопустимым проводить подобные мероприятия накануне резкого похолодания! Поручил курирующему заместителю провести завтра встречу с энергоснабжающими организациями округа, передать информацию в министерство ЖКХ и в прокуратуру» — заявил Евгений Писцов.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В начале недели энергоснабжающая организация предупредила жителей Берёзовского о плановом отключении подачи электричества во многих домах. К возмущению жителей присоединился глава Берёзовского городского округа Евгений Писцов.Отключение электроэнергии всё же произошло. Судя по информации из округа, без особых катастрофических последствий. А ведь они могли быть.Как напомнил один из жителей города, в 2022 году такое же плановое отключение «ненадолго» оставило некоторых березовчан без электричества почти на сутки. И это в минусовую температуру (пусть до нынешних холодов дело тогда не дошло).Сам Писцов даже признал, что от нынешнего отключения была польза. «В Солнечном благодаря проводимым мероприятиям выявилась серьезная неисправность трансформатора. В результате сегодня будет произведена его замена на новый силами Уральских электрических сетей», — сообщил он в своём телеграм-канале.Однако, к энергетикам остались претензии. Так в посёлке Шиловка «не додают» напряжение. В сети нет 220 вольт, показатели едва достигают 184 вольт. Те же проблемы — у жителей другого свердловского населённого пункта, деревне Шайдурово Сысертского района. Из-за низкого напряжения электроприборы либо не включаются, либо ломаются. А это очень критично, когда на дворе — тридцатиградусные морозы.