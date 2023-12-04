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В Среднеуральске нарушаются права детей на доступное образование

18.26 Среда, 6 декабря 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Количество детей школьного возраста в Среднеуральске значительно превышает количество учебных мест, которыми их могут обеспечить местные школы. К таким выводам пришли сотрудники прокуратуры Верхней Пышмы.

Прокуратура Верхней Пышмы устроила проверку исполнения законодательства РФ об образовании в Среднеуральске, который тоже находится «под опекой» данного ведомства. При проверке было установлено, что в четырёх школах города дети занимаются в две смены: в первую смену обучаются более 2 тысяч учеников, а во вторую — более 1 тысячи 200 учеников. Меж тем, нормативы требуют, что бы при такой наполняемости в одну смену занималось не более 1 920 детей. Работники прокуратуры пришли к выводу, что в городе не хватает более 1 тысячи 300 учебных мест, чтобы обеспечить всех юных среднеуральцев достойным образованием в полном объёме и комфортных условиях.

В целях защиты прав несовершеннолетних прокуратура направила в Верхнепышминский городской суд исковое заявление с требованием возложить на администрацию городского округа Среднеуральск обязанность до конца декабря 2024 года создать на территории муниципалитета учебные места для несовершеннолетних, исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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