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Екатеринбуржец заявил об исчезновении супруги с детьми
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Екатеринбурге местный житель заявил об исчезновении 33-летней жены Ситоры Усмановой и двух 13-летних детей Сабрины и Сарвара. Сейчас их ищут волонтеры и полиция.
Как сообщили в поисковом отряде «Прорыв», поиски родных инициировал муж пропавшей женщины. По его словам, сегодня, 6 декабря, днем супруга отправилась в школу, чтобы устроить туда детей, и не вернулась.
Ситора ростом 160 сантиметров, среднего телосложения, с карими глазами и темными волосами. На момент пропажи была одета в бежевую куртку, светлые штаны, серые угги. На голове был платок. Сабрина такого же роста, тоже с карими глазами и темными волосами. Была одета в кожаную черную куртку, желтую шапку, синюю кофту и джинсы. Сарвар ростом 150 сантиметров, тоже с карими глазами и темными волосами. Был в зеленой куртке, черной шапке и черные кроссовках.
Розыском пропавших занимается отдел полиции №6. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, просят обращаться по телефонам: 8-343-356-42-06 либо 102 (02).
Также можно связаться с волонтерами по номерам: 89000440220 (Наталия), 89920057560 (Егор), 89000440220 (горячая линия поискового отряда).
Как сообщили в поисковом отряде «Прорыв», поиски родных инициировал муж пропавшей женщины. По его словам, сегодня, 6 декабря, днем супруга отправилась в школу, чтобы устроить туда детей, и не вернулась.
Ситора ростом 160 сантиметров, среднего телосложения, с карими глазами и темными волосами. На момент пропажи была одета в бежевую куртку, светлые штаны, серые угги. На голове был платок. Сабрина такого же роста, тоже с карими глазами и темными волосами. Была одета в кожаную черную куртку, желтую шапку, синюю кофту и джинсы. Сарвар ростом 150 сантиметров, тоже с карими глазами и темными волосами. Был в зеленой куртке, черной шапке и черные кроссовках.
Розыском пропавших занимается отдел полиции №6. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, просят обращаться по телефонам: 8-343-356-42-06 либо 102 (02).
Также можно связаться с волонтерами по номерам: 89000440220 (Наталия), 89920057560 (Егор), 89000440220 (горячая линия поискового отряда).
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