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В Wink опровергли информацию о наборе актеров в «Слово пацана» в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В пресс-службе Wink опровергли информацию о наборе актеров во второй сезон сериала «Слово пацана» в Екатеринбурге, которая накануне стала распространяться в социальных сетях.
Аналогичные объявления о кастинге стали появляться сразу в нескольких городах, в том числе в Санкт-Петербурге, Пскове, Владивостоке, Пятигорске и других. При этом каких-либо контактов для связи с организаторами в них нет. В объявлениях неизвестные просят желающих делать репосты записи на стену для того, чтобы они сами якобы могли потом связаться с будущими актерами.
Там также заявили, что съемки второго сезона не будут проходить в январе, как это было указано в объявлениях.
Аналогичные объявления о кастинге стали появляться сразу в нескольких городах, в том числе в Санкт-Петербурге, Пскове, Владивостоке, Пятигорске и других. При этом каких-либо контактов для связи с организаторами в них нет. В объявлениях неизвестные просят желающих делать репосты записи на стену для того, чтобы они сами якобы могли потом связаться с будущими актерами.
«Это неправда. Любые такие объявления о кастинге – фейк. Всю актуальную информацию о сериале всегда можно найти в официальных сообществах проекта. Не дайте себя обмануть!»,
– приводят слова представителей видеосервиса в издании «Е1».
Там также заявили, что съемки второго сезона не будут проходить в январе, как это было указано в объявлениях.
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