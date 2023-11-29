В Wink опровергли информацию о наборе актеров в «Слово пацана» в Екатеринбурге





– приводят слова представителей видеосервиса в издании «Е1». «Это неправда. Любые такие объявления о кастинге – фейк. Всю актуальную информацию о сериале всегда можно найти в официальных сообществах проекта. Не дайте себя обмануть!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В пресс-службе Wink опровергли информацию о наборе актеров во второй сезон сериала «Слово пацана» в Екатеринбурге, которая накануне стала распространяться в социальных сетях.Аналогичные объявления о кастинге стали появляться сразу в нескольких городах, в том числе в Санкт-Петербурге, Пскове, Владивостоке, Пятигорске и других. При этом каких-либо контактов для связи с организаторами в них нет. В объявлениях неизвестные просят желающих делать репосты записи на стену для того, чтобы они сами якобы могли потом связаться с будущими актерами.Там также заявили, что съемки второго сезона не будут проходить в январе, как это было указано в объявлениях.