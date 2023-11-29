Камышловская прокуратура обязала местную администрацию обеспечить жителей деревни чистой водой





– говорится в сообщении ведомства. «В целях защиты прав жителей на доступ к питьевой воде межрайонная прокуратура в суд направила исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации Галкинского сельского поселения, возложении на нее обязанности в течение года с момента вступления решения суда в законную силу организовать водоснабжение населения на территории населенного пункта»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в Камышловом районе прокуратура обязала администрацию Галкинского сельского поселения обеспечить жителей деревни Бутырка питьевой водой.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что в деревне отсутствует централизованное водоснабжение, а имеющиеся источники воды не обеспечивают потребности местных жителей, так как не соответствуют нормам санитарно-эпидемиологического законодательства.Отмечается, что при этом администрация сельского поселения каких-либо мер по обеспечению жителей водой, которую можно было бы пить, не предпринимает.Камышловский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Решение суда в законную силу еще не вступило.