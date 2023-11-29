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Камышловская прокуратура обязала местную администрацию обеспечить жителей деревни чистой водой
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области в Камышловом районе прокуратура обязала администрацию Галкинского сельского поселения обеспечить жителей деревни Бутырка питьевой водой.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что в деревне отсутствует централизованное водоснабжение, а имеющиеся источники воды не обеспечивают потребности местных жителей, так как не соответствуют нормам санитарно-эпидемиологического законодательства.
Отмечается, что при этом администрация сельского поселения каких-либо мер по обеспечению жителей водой, которую можно было бы пить, не предпринимает.
Камышловский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Решение суда в законную силу еще не вступило.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что в деревне отсутствует централизованное водоснабжение, а имеющиеся источники воды не обеспечивают потребности местных жителей, так как не соответствуют нормам санитарно-эпидемиологического законодательства.
Отмечается, что при этом администрация сельского поселения каких-либо мер по обеспечению жителей водой, которую можно было бы пить, не предпринимает.
«В целях защиты прав жителей на доступ к питьевой воде межрайонная прокуратура в суд направила исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации Галкинского сельского поселения, возложении на нее обязанности в течение года с момента вступления решения суда в законную силу организовать водоснабжение населения на территории населенного пункта»,
– говорится в сообщении ведомства.
Камышловский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Решение суда в законную силу еще не вступило.
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