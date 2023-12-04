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«Уральские авиалинии» попросили посадивших Airbus в пшеничное поле пилотов уволиться по собственному желанию
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Командиру судна Сергею Белову и второму пилоту Эдуарду Семенову, успешно приземлившимся 12 сентября на пшеничном поле в Новосибирской области, предложили уволиться по собственному желанию. Об этом изданию Известия» сообщили родственники пилотов.
В самих «Уральских авиалиниях» ситуацию официально не комментировали.
Напомним, что Ространснадзор после внеплановой проверки авиакомпании после посадки Airbus в пшеничное поле заявил о многочисленных нарушениях федеральных авиационных правил.
В самих «Уральских авиалиниях» ситуацию официально не комментировали.
Напомним, что Ространснадзор после внеплановой проверки авиакомпании после посадки Airbus в пшеничное поле заявил о многочисленных нарушениях федеральных авиационных правил.
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