Из-за аномального холода в Свердловской области городские службы перевели в усиленный режим





– говорится в сообщении регионального ДИПа. «Евгений Куйвашев дал поручения правительству, профильным ведомствам и структурам по обеспечению комплексной безопасности жителей Свердловской области в связи с возможным резким похолоданием. Согласно прогнозам, местами ожидается снижение температуры воздуха до -40 градусов по Цельсию»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Из-за аномально холодной погоды, которую прогнозировали синоптики в Свердловской области, городские службы перевели в усиленный режим работы. Соответствующее поручение дал губернатор.В связи с этим МинЖКХ переводит аварийные бригады на круглосуточный режим работы. Руководители субъектов электроэнергетики и их филиалов также обязаны в ближайшее время укомплектовать и подготовить ремонтные бригады и спецтехнику к выполнению аварийно-восстановительных работ.Перевозчиков обязали обеспечить соблюдение движение автобусов согласно расписанию, а также организовать прогрев транспорта ночью в случае отсутствия тепловых стоянок, чтобы не допустить невыход транспорта на линию.