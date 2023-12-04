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Из-за аномального холода в Свердловской области городские службы перевели в усиленный режим
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Из-за аномально холодной погоды, которую прогнозировали синоптики в Свердловской области, городские службы перевели в усиленный режим работы. Соответствующее поручение дал губернатор.
В связи с этим МинЖКХ переводит аварийные бригады на круглосуточный режим работы. Руководители субъектов электроэнергетики и их филиалов также обязаны в ближайшее время укомплектовать и подготовить ремонтные бригады и спецтехнику к выполнению аварийно-восстановительных работ.
Перевозчиков обязали обеспечить соблюдение движение автобусов согласно расписанию, а также организовать прогрев транспорта ночью в случае отсутствия тепловых стоянок, чтобы не допустить невыход транспорта на линию.
«Евгений Куйвашев дал поручения правительству, профильным ведомствам и структурам по обеспечению комплексной безопасности жителей Свердловской области в связи с возможным резким похолоданием. Согласно прогнозам, местами ожидается снижение температуры воздуха до -40 градусов по Цельсию»,
– говорится в сообщении регионального ДИПа.
В связи с этим МинЖКХ переводит аварийные бригады на круглосуточный режим работы. Руководители субъектов электроэнергетики и их филиалов также обязаны в ближайшее время укомплектовать и подготовить ремонтные бригады и спецтехнику к выполнению аварийно-восстановительных работ.
Перевозчиков обязали обеспечить соблюдение движение автобусов согласно расписанию, а также организовать прогрев транспорта ночью в случае отсутствия тепловых стоянок, чтобы не допустить невыход транспорта на линию.
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