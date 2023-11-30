Жители Режа попросили мэрию убрать опасные снежные «аттракционы»





возмущается горожанка в сообществе «Сплетни города Реж». «Уважаемая администрация города, спасибо вам огромное за создания бесплатных аттракционов в Реже! Но как потом объяснить водителю, который собьёт ребёнка на главной дороге, что он не виноват!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жители Режа в социальных сетях обратились к администрации города с просьбой убрать опасные снежные «аттракционы», под которыми подразумеваются кучи снега, наваленные после уборки дорог.Нередко собранный снег оставляют на обочине, и он превращается в горки, на которых начинают играть дети. Из-за того, что снежные кучи находятся рядом с проезжей частью, горожане переживают, что это может плохо кончиться для ребят. Ведь дети на замечания, как правило, не реагируют.