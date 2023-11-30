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Жители Режа попросили мэрию убрать опасные снежные «аттракционы»
Фото: «Сплетни города Реж» / vk.com
Жители Режа в социальных сетях обратились к администрации города с просьбой убрать опасные снежные «аттракционы», под которыми подразумеваются кучи снега, наваленные после уборки дорог.
Нередко собранный снег оставляют на обочине, и он превращается в горки, на которых начинают играть дети. Из-за того, что снежные кучи находятся рядом с проезжей частью, горожане переживают, что это может плохо кончиться для ребят. Ведь дети на замечания, как правило, не реагируют.
Нередко собранный снег оставляют на обочине, и он превращается в горки, на которых начинают играть дети. Из-за того, что снежные кучи находятся рядом с проезжей частью, горожане переживают, что это может плохо кончиться для ребят. Ведь дети на замечания, как правило, не реагируют.
«Уважаемая администрация города, спасибо вам огромное за создания бесплатных аттракционов в Реже! Но как потом объяснить водителю, который собьёт ребёнка на главной дороге, что он не виноват!»,
– возмущается горожанка в сообществе «Сплетни города Реж».
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