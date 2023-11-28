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Екатеринбургский зооприют «Клякса» утепляется
Фото: приют «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Приют для больных и травмированных животных «Клякса» готовится к наступающим холодам. Животных усилено подкармливают, а их жильё утепляют.
Подготовка к холодным декабрьским дням требует новых расходов. Зооприют «Клякса» на этот раз объявил сбор денег не на операцию какому-нибудь из новичков, как это чаще бывает, а на солому и крупу. Солома для тёплых лежанок необходима в количестве 20 брикетов. С учётом доставки на это потребуется 6500 рублей. Крупа для собак — греча, ячмень, геркулес, пшено — ориентировочно обойдётся в 13 тысяч рублей.
Финансовую помощь можно оказать по реквизитам, указанным в телеграм-канале «Кляксы».
Меж тем, в «Кляксу» нескончаемым потоком несут новых подопечных. Один из последних — котёнок, которого невнимательные хозяева прищемили дверью. Из-за полученного повреждения позвоночника эта девочка, вероятней всего, уже никогда не сможет нормально ходить. Ухаживать за травмированным ребёнком сами виновники её беды не захотели, сдали в приют. И это ещё не самый плохой вариант — благо, не выкинули в снег, на верную погибель.
Подготовка к холодным декабрьским дням требует новых расходов. Зооприют «Клякса» на этот раз объявил сбор денег не на операцию какому-нибудь из новичков, как это чаще бывает, а на солому и крупу. Солома для тёплых лежанок необходима в количестве 20 брикетов. С учётом доставки на это потребуется 6500 рублей. Крупа для собак — греча, ячмень, геркулес, пшено — ориентировочно обойдётся в 13 тысяч рублей.
Финансовую помощь можно оказать по реквизитам, указанным в телеграм-канале «Кляксы».
Меж тем, в «Кляксу» нескончаемым потоком несут новых подопечных. Один из последних — котёнок, которого невнимательные хозяева прищемили дверью. Из-за полученного повреждения позвоночника эта девочка, вероятней всего, уже никогда не сможет нормально ходить. Ухаживать за травмированным ребёнком сами виновники её беды не захотели, сдали в приют. И это ещё не самый плохой вариант — благо, не выкинули в снег, на верную погибель.
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