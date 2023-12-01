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В ГИМС назвали самые опасные участки екатеринбургского Городского пруда зимой

17.46 Вторник, 5 декабря 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Специалисты свердловской Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) напомнили о риске провалиться под лед даже зимой и призвали екатеринбуржцев не выходить на лед Городского пруда.

«Особенность Городского пруда, Верх-Исетского водохранилища и других участков в том, что из-за течения реки лед истончается и сохраняется риск провалиться под воду остается даже зимой»,

– объяснили представители ГИМС.


Так как горожане все равно ежегодно рискуют, выходя на лед, специалисты называли самые опасные участки Городского пруда. Среди них район плотины, ДИВСа, Театра драмы и место у опор Макаровского моста.

На сегодняшний день, по данным специалистов, толщина льда составляет 15 сантиметров. Однако образовавшийся над ледяным слоем слой незамерзший воды говорит о непрочной структуре ледяного покрова и высоком риске провалиться.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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21:11 В Тагильском пруду едва не утонул рыбак-торопыга
20:43 После пожара в екатеринбургской высотке подъезд остался без света
19:34 За удар дверью школьник из Верхней Пышмы получит 100 тысяч рублей
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