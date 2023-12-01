В ГИМС назвали самые опасные участки екатеринбургского Городского пруда зимой





– объяснили представители ГИМС. «Особенность Городского пруда, Верх-Исетского водохранилища и других участков в том, что из-за течения реки лед истончается и сохраняется риск провалиться под воду остается даже зимой»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Специалисты свердловской Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) напомнили о риске провалиться под лед даже зимой и призвали екатеринбуржцев не выходить на лед Городского пруда.Так как горожане все равно ежегодно рискуют, выходя на лед, специалисты называли самые опасные участки Городского пруда. Среди них район плотины, ДИВСа, Театра драмы и место у опор Макаровского моста.На сегодняшний день, по данным специалистов, толщина льда составляет 15 сантиметров. Однако образовавшийся над ледяным слоем слой незамерзший воды говорит о непрочной структуре ледяного покрова и высоком риске провалиться.