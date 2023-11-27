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На двух улицах Екатеринбурга установят запрет на остановку и стоянку
Фото: Вечерние ведомости
На двух улицах Екатеринбурга хотят установить знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Один из знаков должен будет появиться на улице Цвиллинга, на участке от Фрунзе до Фурманова. Второй – на улице Советской, от Сулимова до Июльской.
Данные меры объяснили необходимостью в увеличении пропускной способности улично-дорожной сети.
Один из знаков должен будет появиться на улице Цвиллинга, на участке от Фрунзе до Фурманова. Второй – на улице Советской, от Сулимова до Июльской.
«В четвертом квартале 2023 года на данных участках появятся знаки 3.27 "Остановка запрещена" с табличками 8.24 "Работает эвакуатор"»,
– говорится в сообщении городской администрации.
Данные меры объяснили необходимостью в увеличении пропускной способности улично-дорожной сети.
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