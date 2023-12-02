Возрастное ограничение 18+
Губернатор прокомментировал строительство мусороперерабатывающего полигона в Сысерти
Фото: Вечерние ведомости
Евгений Куйвашев, отвечая на вопросы жителей Свердловской области во время прямой линии, не дал четкого ответа по поводу строительства мусороперерабатывающего полигона в Сысерти, заявив, что ситуация будет понятна к весне.
По его словам, сейчас экологи рассматривают ряд участков под строительство предприятия. В их числе участок в Сысертском городском округе.
При этом губернатор заявил, что затягивать ситуацию нельзя – «иначе скоро мусор вывозить будет некуда».
Он также подчеркнул, что речь идет о строительстве «эко-комбината», который будет заниматься сортировкой отходов, а не полигона. Кроме этого, Евгений Куйвашев обещает, что объект будет расположен в отдалении от жилых домов, в соответствии с экологическими требованиями.
Напомним, что Минсельхоз России выступил против мусорного полигона в Сысертском районе, отметив, что участок, который власти рассматривают для строительства, имеет приоритет в использовании и подлежит особой охране, так как относится к категории земель сельхозназначения.
По его словам, сейчас экологи рассматривают ряд участков под строительство предприятия. В их числе участок в Сысертском городском округе.
При этом губернатор заявил, что затягивать ситуацию нельзя – «иначе скоро мусор вывозить будет некуда».
Он также подчеркнул, что речь идет о строительстве «эко-комбината», который будет заниматься сортировкой отходов, а не полигона. Кроме этого, Евгений Куйвашев обещает, что объект будет расположен в отдалении от жилых домов, в соответствии с экологическими требованиями.
«Вопрос с мусором всегда стоит остро. Не только у нас в регионе, но и в стране. Нигде люди не хотят [видеть мусороперерабатывающий объект] вблизи думая, что у них будет какой-то полигон»,
– сказал глава региона.
Напомним, что Минсельхоз России выступил против мусорного полигона в Сысертском районе, отметив, что участок, который власти рассматривают для строительства, имеет приоритет в использовании и подлежит особой охране, так как относится к категории земель сельхозназначения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В федеральном Минсельхозе высказались против строительства мусорного полигона в Сысерти
02 декабря 2023
02 декабря 2023
Прямую линию со свердловским губернатором проведут 5 декабря
30 ноября 2023
30 ноября 2023