Возрастное ограничение 18+

Губернатор прокомментировал строительство мусороперерабатывающего полигона в Сысерти

12.35 Вторник, 5 декабря 2023
Фото: Вечерние ведомости
Евгений Куйвашев, отвечая на вопросы жителей Свердловской области во время прямой линии, не дал четкого ответа по поводу строительства мусороперерабатывающего полигона в Сысерти, заявив, что ситуация будет понятна к весне.

По его словам, сейчас экологи рассматривают ряд участков под строительство предприятия. В их числе участок в Сысертском городском округе.

При этом губернатор заявил, что затягивать ситуацию нельзя – «иначе скоро мусор вывозить будет некуда».

Он также подчеркнул, что речь идет о строительстве «эко-комбината», который будет заниматься сортировкой отходов, а не полигона. Кроме этого, Евгений Куйвашев обещает, что объект будет расположен в отдалении от жилых домов, в соответствии с экологическими требованиями.

«Вопрос с мусором всегда стоит остро. Не только у нас в регионе, но и в стране. Нигде люди не хотят [видеть мусороперерабатывающий объект] вблизи думая, что у них будет какой-то полигон»,

– сказал глава региона.


Напомним, что Минсельхоз России выступил против мусорного полигона в Сысертском районе, отметив, что участок, который власти рассматривают для строительства, имеет приоритет в использовании и подлежит особой охране, так как относится к категории земель сельхозназначения.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В федеральном Минсельхозе высказались против строительства мусорного полигона в Сысерти
02 декабря 2023
Екатеринбуржцы выступили против мусороперерабатывающего завода на Широкой Речке
28 ноября 2023
Свердловское РЭО проведет экспертизу по «мусорному» заводу на Широкой речке
30 ноября 2023
Прямую линию со свердловским губернатором проведут 5 декабря
30 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Суд оставил в силе абсурдные штрафы редакции «Вечерних ведомостей» по статье о дискредитации
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:22 Из-за надвигающихся холодов парк Маяковского временно закрыл некоторые аттракционы
17:46 В ГИМС назвали самые опасные участки екатеринбургского Городского пруда зимой
17:06 На двух улицах Екатеринбурга установят запрет на остановку и стоянку
16:26 Куйвашев обещал попросить Орлова разобраться с проблемами транспорта в Екатеринбурге
16:10 Место прорыва на водопроводе Первоуральска нашли
15:26 В Екатеринбурге будут судить обвиняемого в хищении 15 миллионов под видом гранта
14:45 Дома камышловцев перестали подключать к газу из-за закончившихся лимитов
14:10 Куйвашев пообещал приехать в Первоуральск для обсуждения проблем с водой
13:33 Первоуральцы несколько суток ждут, когда им включат воду
13:02 Свердловский губернатор оправдал рост цен на яйца подорожанием газа и электричества
12:35 Губернатор прокомментировал строительство мусороперерабатывающего полигона в Сысерти
12:03 У жители коттеджного поселка в Горном щите ночью пропало электричество
11:47 Три человека пострадали в ДТП под Нижним Тагилом
11:28 Прокуратура взяла на контроль ДТП с автобусом в Нижнем Тагиле
10:55 В уральской столице у 51-го автобуса из-за давки сломалась дверь
10:22 Свердловское МЧС объявило предупреждение об аномальном холоде до 10 декабря
10:00 «Сбербанк» продал свое здание на улице Гоголя в Екатеринбурге
09:32 В Нижнем Тагиле пассажирка трамвая попала под колеса автобуса
21:11 В Тагильском пруду едва не утонул рыбак-торопыга
20:43 После пожара в екатеринбургской высотке подъезд остался без света
19:34 За удар дверью школьник из Верхней Пышмы получит 100 тысяч рублей
19:10 Вооружённое ограбление алкомаркета произошло в Берёзовском в минувшие выходные
18:48 Известная екатеринбургская актриса станет обладательницей «Золотой маски»
17:35 Юная жительница Краснотурьинска стала чемпионкой мира по боксу среди юниоров
17:07 Жители Свердловской области смогут протестировать новую видеоплатформу NUUM
16:45 Синоптики предупреждают об аномально холодной погоде в Свердловской области
Все новости Свердловской области
18:20 Датский профсоюз поддержал забастовку работников Tesla в Швеции
16:38 В ГД в I чтении приняли законопроект о «наливайках» в жилых домах
15:52 Председатель Верховного суда заявил, что принципом УК РФ является гуманизм
14:53 Депутаты ГД готовят закон об оскорблении чувств женщин
13:57 В Казани в жилой пятиэтажке произошел взрыв
13:38 Яйца и куриное мясо в России подорожали за год более чем на 30%
12:53 В Башкирии произошел взрыв в школьной котельной, есть погибший
17:25 Комитет ГД одобрил поправки о запрете телефонов в школах и об обязательных уроках труда
17:00 В Якутии госорганам ограничат получение писем через Gmail и Hotmail
15:35 Матвиенко: запреты и криминализация не решат проблему абортов
14:59 СК проверяет сообщения о строительных вагонах, в которых вынуждены учиться дагестанские школьники
14:08 Саперы при разминировании территории Карабаха используют крыс
13:44 МВД: в Красноярском крае сильный ветер опрокинул междугородний автобус «Хайгер»
13:07 Губернатор подтвердил жесткую посадку Ми-2 на Ставрополье
12:30 В Госдуме предложили ввести налог на бездетность только для богатых
11:40 СК: убийство подростка в Иркутске не связано с популярным сериалом
10:45 Депутат ГД допустил введение налога на бездетность в России
17:19 В Узбекистане владельца кафе оштрафовали по новой статье о половой дискриминации
16:32 В России хотят ввести диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья
15:31 Спасатели эвакуировали 350 человек из-за пожара на рынке «Садовод» в Москве
15:14 Глава Читинского района ушел в отставку после очередного нападения собаки на ребенка
14:36 МЧС: в Москве пожар на рынке «Садовод», людей эвакуируют
13:42 ФАС предложила ретейлерам добровольно ограничить наценку на куриные яйца
12:59 В Липецкой области частные клиники отказались от абортов
12:27 В России 79% женщин, применивших насилие к мужчинам, защищались от агрессии
11:49 В ГД внесли поправку, которая запрещает телефоны в школах даже в образовательных целях
Все новости России и мира
18:22 Из-за надвигающихся холодов парк Маяковского временно закрыл некоторые аттракционы
17:46 В ГИМС назвали самые опасные участки екатеринбургского Городского пруда зимой
17:06 На двух улицах Екатеринбурга установят запрет на остановку и стоянку
16:26 Куйвашев обещал попросить Орлова разобраться с проблемами транспорта в Екатеринбурге
16:10 Место прорыва на водопроводе Первоуральска нашли
15:26 В Екатеринбурге будут судить обвиняемого в хищении 15 миллионов под видом гранта
15:17 Ученые ПНИПУ выяснили, как предотвратить опасные грунтовые оползни в городе
14:45 Дома камышловцев перестали подключать к газу из-за закончившихся лимитов
14:10 Куйвашев пообещал приехать в Первоуральск для обсуждения проблем с водой
13:33 Первоуральцы несколько суток ждут, когда им включат воду
13:02 Свердловский губернатор оправдал рост цен на яйца подорожанием газа и электричества
12:35 Губернатор прокомментировал строительство мусороперерабатывающего полигона в Сысерти
12:03 У жители коттеджного поселка в Горном щите ночью пропало электричество
11:47 Три человека пострадали в ДТП под Нижним Тагилом
11:28 Прокуратура взяла на контроль ДТП с автобусом в Нижнем Тагиле
10:55 В уральской столице у 51-го автобуса из-за давки сломалась дверь
10:22 Свердловское МЧС объявило предупреждение об аномальном холоде до 10 декабря
10:11 Под контролем судебных приставов гостиничный комплекс в Губахе официально введен в эксплуатацию
10:00 «Сбербанк» продал свое здание на улице Гоголя в Екатеринбурге
09:32 В Нижнем Тагиле пассажирка трамвая попала под колеса автобуса
21:11 В Тагильском пруду едва не утонул рыбак-торопыга
20:43 После пожара в екатеринбургской высотке подъезд остался без света
19:34 За удар дверью школьник из Верхней Пышмы получит 100 тысяч рублей
19:10 Вооружённое ограбление алкомаркета произошло в Берёзовском в минувшие выходные
18:48 Известная екатеринбургская актриса станет обладательницей «Золотой маски»
17:35 Юная жительница Краснотурьинска стала чемпионкой мира по боксу среди юниоров
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK