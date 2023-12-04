Юная жительница Краснотурьинска стала чемпионкой мира по боксу среди юниоров

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Юная спортсменка из Краснотурьинска Снежана Кузнецова завоевала титул чемпионки в весовой категории до 50 кг, выиграв первенство мира по боксу среди юниоров.В последнем поединке она одержала победу над соперницей из Греции Марией Георгополу, закончив бой со счетом 4:1.Турнир проходил в Ереване, где в финальных боях, проходивших на «Мика Арене». От России участвовало всего шесть боксеров. Они победили в пяти схватках.