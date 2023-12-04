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Юная жительница Краснотурьинска стала чемпионкой мира по боксу среди юниоров
Фото предоставлено командой Снежаны Кузнецовой
Юная спортсменка из Краснотурьинска Снежана Кузнецова завоевала титул чемпионки в весовой категории до 50 кг, выиграв первенство мира по боксу среди юниоров.
В последнем поединке она одержала победу над соперницей из Греции Марией Георгополу, закончив бой со счетом 4:1.
Турнир проходил в Ереване, где в финальных боях, проходивших на «Мика Арене». От России участвовало всего шесть боксеров. Они победили в пяти схватках.
В последнем поединке она одержала победу над соперницей из Греции Марией Георгополу, закончив бой со счетом 4:1.
Турнир проходил в Ереване, где в финальных боях, проходивших на «Мика Арене». От России участвовало всего шесть боксеров. Они победили в пяти схватках.
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