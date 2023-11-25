Возрастное ограничение 18+
Жители Свердловской области смогут протестировать новую видеоплатформу NUUM
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области объявили запуск открытого бета-теста новой пользовательской видеоплатформы NUUM с возможностью проведения стримов, загрузки и просмотра видео в горизонтальном и вертикальном форматах. Полноценный запуск продукта планируется в 2024 году.
NUUM уже доступен в web-версии для десктопов и мобильных устройств на сайте nuum.ru. Также приложение платформы можно скачать на сайте nuum.ru или в AppStore и Google Play.
Новую видеоплатформу своим контентом уже поддержали такие блогеры и авторы, как Андрей Смелянский (Toxi$), Мария Миногарова, Юлия Коваль, Александр Парадеев (Парадеевич) и другие.
Цель бета-тестирования – доработать ключевые функции совместно с пользователями и сделать продукт, который будет максимально отвечать потребностям зрителей, создателей контента и рекламодателей. Команда планирует выпускать обновления на основе пользовательских отзывов каждые две-три недели.
В 2024 году NUUM планирует презентацию рекламной модели и схемы для создателей контента. Однако уже сейчас на платформе доступна финансовая поддержка авторов через донаты.
Платформа также будет интегрирована с ключевыми сервисами экосистемы МТС: МТС ID, МТС Pay, МТС Маркетолог, МТС Big Data, CloudМТС и другими. В ее основе – технологическая инфраструктура МТС – одна из самых протяженных в России. Она способна обеспечить максимальное качество видео для пользователей по всей стране.
NUUM уже доступен в web-версии для десктопов и мобильных устройств на сайте nuum.ru. Также приложение платформы можно скачать на сайте nuum.ru или в AppStore и Google Play.
Новую видеоплатформу своим контентом уже поддержали такие блогеры и авторы, как Андрей Смелянский (Toxi$), Мария Миногарова, Юлия Коваль, Александр Парадеев (Парадеевич) и другие.
Цель бета-тестирования – доработать ключевые функции совместно с пользователями и сделать продукт, который будет максимально отвечать потребностям зрителей, создателей контента и рекламодателей. Команда планирует выпускать обновления на основе пользовательских отзывов каждые две-три недели.
«Согласно нашим исследованиям, рынок пользовательского контента каждый год увеличивается на 50-70%, а учитывая ограничения и отсутствие монетизации на зарубежных платформах, мы видим перспективы в этом направлении. Сейчас наша ключевая задача сделать так, чтобы платформа была удобна для пользователей»,
– рассказала руководитель проекта NUUM Наталья Братчикова.
В 2024 году NUUM планирует презентацию рекламной модели и схемы для создателей контента. Однако уже сейчас на платформе доступна финансовая поддержка авторов через донаты.
Платформа также будет интегрирована с ключевыми сервисами экосистемы МТС: МТС ID, МТС Pay, МТС Маркетолог, МТС Big Data, CloudМТС и другими. В ее основе – технологическая инфраструктура МТС – одна из самых протяженных в России. Она способна обеспечить максимальное качество видео для пользователей по всей стране.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Куйвашев согласовал строительство новой дороги до ХМАО
30 ноября 2023
30 ноября 2023
Провести церемонию «Кинопробы» в Екатеринбурге помогла нейросеть
01 декабря 2023
01 декабря 2023