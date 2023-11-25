Жители Свердловской области смогут протестировать новую видеоплатформу NUUM

– рассказала руководитель проекта NUUM Наталья Братчикова.

«Согласно нашим исследованиям, рынок пользовательского контента каждый год увеличивается на 50-70%, а учитывая ограничения и отсутствие монетизации на зарубежных платформах, мы видим перспективы в этом направлении. Сейчас наша ключевая задача сделать так, чтобы платформа была удобна для пользователей»,