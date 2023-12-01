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Глава Краснотурьинска предупредил о мошенниках, пишущих от его имени
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Глава Краснотурьинска Александр Устинов предупредил горожан о мошенниках, которые пишут от его имени с неизвестного номера, и призывал быть внимательными.
Скриншот с сообщением от афериста градоначальник опубликовал в своем телеграм-канале.
На скрине видно, как фейковый мэр сообщает горожанке о том, что с ней в течение дня должен связаться куратор Федеральной службы безопасности, и просит держать телефон рядом, так как звонок якобы очень важный. Также ненастоящий городской глава просит женщину написать ему после звонка.
Скриншот с сообщением от афериста градоначальник опубликовал в своем телеграм-канале.
На скрине видно, как фейковый мэр сообщает горожанке о том, что с ней в течение дня должен связаться куратор Федеральной службы безопасности, и просит держать телефон рядом, так как звонок якобы очень важный. Также ненастоящий городской глава просит женщину написать ему после звонка.
«Дорогие друзья, от моего имени с неизвестного номера приходят подобные сообщения. Это мошенники! Будьте внимательны!»,
– пишет настоящий Александр Устинов.
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