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Сотрудник свердловского МУПа заявил о нападении после жалобы журналистам
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сотрудник свердловского муниципального унитарного предприятия заявил, что на него напала семья директора организации. По его словам, это произошло, когда он беседовал со своими знакомыми.
Об этом сообщает информационное агентство «Европейско-Азиатские Новости» со ссылкой на пострадавшего. По данным издания, на сотрудника предприятия сначала напал сын директора, после чего к драке присоединилась его супруга. Со слов сотрудника, она забралась на него сверху и стала держать руки, чтобы он не мог защищать от ударов лицо. Помогли мужчине его знакомые, оттащившие нападавших.
Ранее пострадавший рассказывал, что в селе Кленовское Нижнесергинского района люди несколько дней живут без отопления, так как коммунальная организация не обеспечила котельные дровами. В итоге без тепла остались 24 квартиры. Директор МУПа объяснил это долгами жильцов.
Об этом сообщает информационное агентство «Европейско-Азиатские Новости» со ссылкой на пострадавшего. По данным издания, на сотрудника предприятия сначала напал сын директора, после чего к драке присоединилась его супруга. Со слов сотрудника, она забралась на него сверху и стала держать руки, чтобы он не мог защищать от ударов лицо. Помогли мужчине его знакомые, оттащившие нападавших.
Ранее пострадавший рассказывал, что в селе Кленовское Нижнесергинского района люди несколько дней живут без отопления, так как коммунальная организация не обеспечила котельные дровами. В итоге без тепла остались 24 квартиры. Директор МУПа объяснил это долгами жильцов.
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