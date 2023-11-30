Возрастное ограничение 18+
С 18 декабря жителям Свердловской области разрешат рубить елки
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С 18 декабря в любом из 30 лесничеств Свердловской области в специально отведенных для этого местах можно будет срубить себе новогоднюю елочку за небольшую плату.
Как сообщили в департаменте информационной политики, стоимость купленного через лесничество хвойного дерева, высотой до метра, составит 65 рублей 40 копеек. Деревце от 1,1 до 2 метров – 130 рублей, от 2,1 – 3 метров – 196 рублей 22 копейки; от 3,1 – 4 метров – 261 рубль 62 копейки, выше 4 метров – 327 рублей 1 копейка.
Найти адреса и контакты лесничеств можно интерактивной карте или на официальном сайте Минприроды региона.
Подчеркивается, что за незаконную заготовку хвойных деревьев для новогодних праздников предусмотрена как административная ответственность, так и уголовная ответственность, если сумма ущерба лесному фонду составит более 5 тысяч рублей.
Как сообщили в департаменте информационной политики, стоимость купленного через лесничество хвойного дерева, высотой до метра, составит 65 рублей 40 копеек. Деревце от 1,1 до 2 метров – 130 рублей, от 2,1 – 3 метров – 196 рублей 22 копейки; от 3,1 – 4 метров – 261 рубль 62 копейки, выше 4 метров – 327 рублей 1 копейка.
Найти адреса и контакты лесничеств можно интерактивной карте или на официальном сайте Минприроды региона.
Подчеркивается, что за незаконную заготовку хвойных деревьев для новогодних праздников предусмотрена как административная ответственность, так и уголовная ответственность, если сумма ущерба лесному фонду составит более 5 тысяч рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Прямую линию со свердловским губернатором проведут 5 декабря
30 ноября 2023
30 ноября 2023
На ВДНХ в Москве появилась ёлочка от Свердловской области
26 ноября 2023
26 ноября 2023