В федеральном Минсельхозе высказались против строительства мусорного полигона в Сысерти

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В министерстве сельского хозяйства Российской Федерации заявили о том, что строительство мусорного полигона на сельскохозяйственных землях недопустимо. Так как отходы на таких землях приводят к риску и граничащих сельхоз участков.Соответствующий документ опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Альшевских. Он отметил, что нельзя допустить, чтобы земля, которую свердловские чиновники выбрали под «мусорку», выбыла из сельхозоборота. А также подчеркнул, что «никакие аргументы регионального МинЖКХ не нашли понимания в Москве», а вызвали отторжение.При этом из документа следует, что в Минсельхозе обратились к правительству Свердловской области с требованием найти новый участок для мусорного проекта.Напомним, что новость о строительстве мусорного полигона в Сысертском районе взбудоражила и жителей Свердловской области, и жителей Челябинской (так как полигон находился бы в непосредственной близости и к ним). Местные жители и местные фермеры устроили настоящую кампанию по спасению своей земли и своих будущих урожаев. Они обращались и к Путину, и к Куйвашеву.Кроме того, акции протеста проходили даже в Екатеринбурге – уральцы выходили к резиденции губернатора с плакатами против строительства полигона.