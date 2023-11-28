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В федеральном Минсельхозе высказались против строительства мусорного полигона в Сысерти
Участок, на котором планируется строительство мусорного полигона
В министерстве сельского хозяйства Российской Федерации заявили о том, что строительство мусорного полигона на сельскохозяйственных землях недопустимо. Так как отходы на таких землях приводят к риску и граничащих сельхоз участков.
Соответствующий документ опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Альшевских. Он отметил, что нельзя допустить, чтобы земля, которую свердловские чиновники выбрали под «мусорку», выбыла из сельхозоборота. А также подчеркнул, что «никакие аргументы регионального МинЖКХ не нашли понимания в Москве», а вызвали отторжение.
При этом из документа следует, что в Минсельхозе обратились к правительству Свердловской области с требованием найти новый участок для мусорного проекта.
Напомним, что новость о строительстве мусорного полигона в Сысертском районе взбудоражила и жителей Свердловской области, и жителей Челябинской (так как полигон находился бы в непосредственной близости и к ним). Местные жители и местные фермеры устроили настоящую кампанию по спасению своей земли и своих будущих урожаев. Они обращались и к Путину, и к Куйвашеву.
Кроме того, акции протеста проходили даже в Екатеринбурге – уральцы выходили к резиденции губернатора с плакатами против строительства полигона.
Соответствующий документ опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Альшевских. Он отметил, что нельзя допустить, чтобы земля, которую свердловские чиновники выбрали под «мусорку», выбыла из сельхозоборота. А также подчеркнул, что «никакие аргументы регионального МинЖКХ не нашли понимания в Москве», а вызвали отторжение.
При этом из документа следует, что в Минсельхозе обратились к правительству Свердловской области с требованием найти новый участок для мусорного проекта.
Напомним, что новость о строительстве мусорного полигона в Сысертском районе взбудоражила и жителей Свердловской области, и жителей Челябинской (так как полигон находился бы в непосредственной близости и к ним). Местные жители и местные фермеры устроили настоящую кампанию по спасению своей земли и своих будущих урожаев. Они обращались и к Путину, и к Куйвашеву.
Кроме того, акции протеста проходили даже в Екатеринбурге – уральцы выходили к резиденции губернатора с плакатами против строительства полигона.
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