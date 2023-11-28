На отлов хвостатых бродяжек Нижнему Тагилу выделят более 12 миллионов рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Все российские города в той или иной степени сталкиваются с проблемой бродячих собак. Свердловская область — не исключение. А самым «собачьим» в этом отношении городом в ней признан Нижний Тагил.Самым проблемным в плане бродячих собак городом Нижний Тагил был признан Департаментом ветеринарии Свердловской области. Такой вывод был сделан по количеству инцидентов, в которых собаки нападали на людей, и по количеству заявок на отлов бродяжек (за последнее время их поступило около трёх сотен от местных жителей). В связи с этим в будущем году Нижний Тагил должен будет получить из областного бюджета более 12 миллионов рублей на отлов безнадзорных животных. Это самая большая сумма, выделяемая на данные цели Департаментом ветеринарии свердловским городам. И она на 4 миллиона больше, чем на те же задачи было выделено в уходящем году.Как отмечает нижнетагильское информационное агентство «Между строк», в конце сентября 2023 года управление городским хозяйством запросило на отлов собак из горбюджета дополнительно 1 миллион рублей, хотя мэрия планировала потратить на это три с половиной миллиона. Почему чиновники запросили в три раза меньшую сумму остаётся невыясненным.