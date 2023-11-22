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Синоптики прогнозируют похолодание в выходные в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, в ближайшие выходные в Свердловской области ожидается похолодание. Также синоптики предупреждают о гололедице в отдельных районах региона.
В субботу, 2 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -13…-8°C, на севере до -18°C. Днем -10…-5°C, на севере до -15°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах гололедица. Ночью -10…-8°C, днем -7…-5°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем 3-8 м/сек.
В воскресенье, 3 декабря, в регионе облачно, ночью снег, местами сильный, днем небольшой, местами умеренный снег. Ночью -15…-10°C, на севере -20°C. Днем -13…-8°C, на севере -19…-14°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно, ночью сильный, днем небольшой снег. Ночью -13…-11°C, днем -12…-11°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 2 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -13…-8°C, на севере до -18°C. Днем -10…-5°C, на севере до -15°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах гололедица. Ночью -10…-8°C, днем -7…-5°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем 3-8 м/сек.
В воскресенье, 3 декабря, в регионе облачно, ночью снег, местами сильный, днем небольшой, местами умеренный снег. Ночью -15…-10°C, на севере -20°C. Днем -13…-8°C, на севере -19…-14°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно, ночью сильный, днем небольшой снег. Ночью -13…-11°C, днем -12…-11°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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