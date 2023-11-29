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В Екатеринбурге открывается офис «Фонда городских инициатив»
Фото: «Центр города»
В субботу, 2 декабря, в Екатеринбурге состоится открытие офиса «Фонда городских инициатив» на Ленина, 50, в рамках которого организована программа с презентацией проекта «Центр города».
Прийти на открытие офиса можно в 19.00. Там пройдет выступление группы «Внимание брусника!» в 19.30 и перформативный поиск «Центра города» с танцевальной компанией OKOLO в 19.55. Затем гостей ждет перформанс «Снежное чаепитие» от команды резиденции «Завод — место силы» в 20.05.
Сама презентация проекта запланирована на 20.30. Ее будут проводить представители ФГИ и ТК Сити-центра. Затем в 20.50 госте смогут найти сам «Центр города» внутри Сити-центра.
В рамках программы также обещают глиттер-бар от кофейни ?MAYBECUP, инсталляцию от Дизайн-Кода Екатеринбурга, эко-инсталляцию проекта Plastic nudes, специальный азотный айриш стаут пивоварни Black Sheep от бара «Нельсон Совин», диджей-сеты и другое.
Прийти на открытие офиса можно в 19.00. Там пройдет выступление группы «Внимание брусника!» в 19.30 и перформативный поиск «Центра города» с танцевальной компанией OKOLO в 19.55. Затем гостей ждет перформанс «Снежное чаепитие» от команды резиденции «Завод — место силы» в 20.05.
Сама презентация проекта запланирована на 20.30. Ее будут проводить представители ФГИ и ТК Сити-центра. Затем в 20.50 госте смогут найти сам «Центр города» внутри Сити-центра.
В рамках программы также обещают глиттер-бар от кофейни ?MAYBECUP, инсталляцию от Дизайн-Кода Екатеринбурга, эко-инсталляцию проекта Plastic nudes, специальный азотный айриш стаут пивоварни Black Sheep от бара «Нельсон Совин», диджей-сеты и другое.
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