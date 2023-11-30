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Екатеринбуржцы пожаловались на старые таблички после смены нумерации автобусов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбуржцы заметили, что после смены номеров автобусов, информационные таблички остались старыми. Это возмутило горожан, так как после изменений, не все сумели сразу разобраться с новой нумерацией.
Как сообщает информационной агентства ЕАН со ссылкой на городскую администрацию, чиновники объяснили отсутствие новых табличек объяснили задержкой в изготовлении и пообещали, что информационное таблички появятся в течении одной-двух недель. Там также заявили, что объявления о смене номеров у автобусов на остановках были.
Напомним, что 1 декабря в уральской столице завершился последний этап перехода к сквозной нумерации общественного транспорта. Теперь нумерация автобусов начинается с №40.
Как сообщает информационной агентства ЕАН со ссылкой на городскую администрацию, чиновники объяснили отсутствие новых табличек объяснили задержкой в изготовлении и пообещали, что информационное таблички появятся в течении одной-двух недель. Там также заявили, что объявления о смене номеров у автобусов на остановках были.
Напомним, что 1 декабря в уральской столице завершился последний этап перехода к сквозной нумерации общественного транспорта. Теперь нумерация автобусов начинается с №40.
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