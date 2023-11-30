Екатеринбуржцы пожаловались на старые таблички после смены нумерации автобусов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбуржцы заметили, что после смены номеров автобусов, информационные таблички остались старыми. Это возмутило горожан, так как после изменений, не все сумели сразу разобраться с новой нумерацией.Как сообщает информационной агентства ЕАН со ссылкой на городскую администрацию, чиновники объяснили отсутствие новых табличек объяснили задержкой в изготовлении и пообещали, что информационное таблички появятся в течении одной-двух недель. Там также заявили, что объявления о смене номеров у автобусов на остановках были.Напомним, что 1 декабря в уральской столице завершился последний этап перехода к сквозной нумерации общественного транспорта. Теперь нумерация автобусов начинается с №40.