Суд запретил «Уральским авиалиниям» автоматически включать необязательные платные услуги при оплате билетов





– рассказали в суде. «Роспотребнадзором была проведена контрольная закупка авиабилета на официальном сайте авиакомпании. При оформлении был выбран тариф "Промо", который предполагал перелет без питания, информация о дополнительных платных услугах отсутствовала. При оформлении авиабилета автоматически, без согласия потребителя, подключались дополнительные платные услуги»,





– подчеркнули в пресс-службе суда. «Автоматическое согласие при оформлении авиабилетов дистанционным способом на приобретение допуслуг и при этом невозможность понять, что ты приобретаешь, вводят потребителя в заблуждение при заключении сделок. Это приводит к нарушению его прав и законных интересов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд запретил «Уральским авиалиниям» при продаже билетов без согласия потребителя включать в договор перевозки необязательные платные услуги.Ранее управление Роспотребнадзора по Астраханской области обратилось в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с иском о защите прав потребителей к ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» с информационным письмом от Центробанка. В нем было указано, что при попытке приобрести билеты на сайте «Уральских авиалиний» потребители сталкиваются с навязыванием необязательных платных услуг.По данным пресс-службе областного суда, при оплате авиабилетов потребитель автоматически соглашается на заключение договора добровольного страхования, а также на дополнительные услуги сервиса «врач онлайн» и питания.Там также отметили, что в нарушении закона продавец не доводил до покупателя информации о страховании и об условиях оказания услуги «врач онлайн». Кроме этого, после покупки билетов на почту не приходил договор страхования, не говоря уже о том, что выбрать страховую компанию тоже было нельзя.Октябрьский районный суд исковые требования оставил без удовлетворения. Истец не был согласен с решением суда и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, где решение суда первой инстанции отменили, обязав прекратить автоматически включать в договор авиаперевозки пассажиров согласия на предоставление дополнительных платных услуг.