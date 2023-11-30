Серовская прокуратура начала проверку по сообщению о травмировании воспитанницы детсада





– подчеркнули в ведомстве. «В соответствии с действующим законодательством об образовании, дошкольная образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних в период пребывания в детском саду»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Серовская прокуратура организовала проверку после сообщения в СМИ о травмировании трехлетней воспитанницы в детском саду №21 «Сказка», где воспитательница вывихнула девочке руку.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по имеющейся информации, это произошло 2 ноября 2023 года. Воспитательница хотела поднять девочку с пола и потянула ее за руку, после чего малышка вдруг заплакала. Однако каких-либо мер по оказанию помощи, как утверждается, сотрудница детского садика не приняла. Травму заметила мама малышки, когда привела дочку домой. Тогда женщина обратилась в травмпункт, где ребенку диагностировали подвывих левого предплечья.Сейчас прокуратура намерена дать оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе действиям работников детского сада по своевременному оказанию медицинской помощи.