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У пассажира Кольцово изъяли 380 тысяч из-за отсутствия декларации
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
У пассажира Кольцово, который хотел улететь из Екатеринбурга в Ташкент почти с 1,3 миллиона рублей в кармане, из-за отсутствия декларации изъяли 380 тысяч, превышавших допустимый лимит.
В беседе с таможенниками мужчина заявил, что из всей суммы ему принадлежат только 800 тысяч, а остальное – посылка от друга, которую он должен был передать племяннику товарища в качестве подарка на свадьбу. О том, что деньги нужно декларировать, он не знал.
Там также подчеркнули, что у входа в зону таможенного контроля находится инспектор, который готов рассказать о нормах и требованиях таможенного законодательства Евразийского экономического союза. Он также помогает выбрать нужный коридор и при необходимости консультирует по порядку заполнения пассажирской таможенной декларации.
Помимо того, что у мужчины изъяли сумму, превышающую разрешенный лимит, в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении. Теперь пассажиру грозит штраф в размере от половины суммы превышения до двукратного размера.
«Согласно таможенным правилам наличные и дорожные чеки, превышающие сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов необходимо декларировать. У мужчины было почти 1,3 миллиона рублей, что по курсу валют составило 14152 долларов США»,
– пояснили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления.
В беседе с таможенниками мужчина заявил, что из всей суммы ему принадлежат только 800 тысяч, а остальное – посылка от друга, которую он должен был передать племяннику товарища в качестве подарка на свадьбу. О том, что деньги нужно декларировать, он не знал.
«Информационные стенды на входе в зону таможенного контроля не изучал, аудиоинформирование о таможенных правилах в терминале аэропорта не слышал»,
– добавили в пресс-службе.
Там также подчеркнули, что у входа в зону таможенного контроля находится инспектор, который готов рассказать о нормах и требованиях таможенного законодательства Евразийского экономического союза. Он также помогает выбрать нужный коридор и при необходимости консультирует по порядку заполнения пассажирской таможенной декларации.
Помимо того, что у мужчины изъяли сумму, превышающую разрешенный лимит, в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении. Теперь пассажиру грозит штраф в размере от половины суммы превышения до двукратного размера.
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