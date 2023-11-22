У пассажира Кольцово изъяли 380 тысяч из-за отсутствия декларации





– пояснили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Согласно таможенным правилам наличные и дорожные чеки, превышающие сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов необходимо декларировать. У мужчины было почти 1,3 миллиона рублей, что по курсу валют составило 14152 долларов США»,





– добавили в пресс-службе. «Информационные стенды на входе в зону таможенного контроля не изучал, аудиоинформирование о таможенных правилах в терминале аэропорта не слышал»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

У пассажира Кольцово, который хотел улететь из Екатеринбурга в Ташкент почти с 1,3 миллиона рублей в кармане, из-за отсутствия декларации изъяли 380 тысяч, превышавших допустимый лимит.В беседе с таможенниками мужчина заявил, что из всей суммы ему принадлежат только 800 тысяч, а остальное – посылка от друга, которую он должен был передать племяннику товарища в качестве подарка на свадьбу. О том, что деньги нужно декларировать, он не знал.Там также подчеркнули, что у входа в зону таможенного контроля находится инспектор, который готов рассказать о нормах и требованиях таможенного законодательства Евразийского экономического союза. Он также помогает выбрать нужный коридор и при необходимости консультирует по порядку заполнения пассажирской таможенной декларации.Помимо того, что у мужчины изъяли сумму, превышающую разрешенный лимит, в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении. Теперь пассажиру грозит штраф в размере от половины суммы превышения до двукратного размера.