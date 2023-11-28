В Свердловском РЭО заявили о попытке задавить их эколога

– передают слова пострадавшего.

«Мы предъявили удостоверения и сообщили водителю, что он действует незаконно. Он молча закрыл дверь, перестал выгружаться и через секунд 30 резко начал газовать. К счастью, я успел запрыгнуть на бампер»,