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В Свердловском РЭО заявили о попытке задавить их эколога
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В свердловском отделении РЭО заявили о попытке задавить их эколога и общественного инспектора министерства природных ресурсов во время проверки незаконной свалки в поселке Шабровский. Об этом заявили в самой организации.
Сообщается, что это произошло, когда наблюдатели увидели самосвал, который незаконно выгружал мусор.
Утверждается, что место происшествия приезжала полиция и скорая. Медики диагностировали экологу ушибы. По факту случившегося активист написал заявление в полицию.
Сообщается, что это произошло, когда наблюдатели увидели самосвал, который незаконно выгружал мусор.
«Мы предъявили удостоверения и сообщили водителю, что он действует незаконно. Он молча закрыл дверь, перестал выгружаться и через секунд 30 резко начал газовать. К счастью, я успел запрыгнуть на бампер»,
– передают слова пострадавшего.
Утверждается, что место происшествия приезжала полиция и скорая. Медики диагностировали экологу ушибы. По факту случившегося активист написал заявление в полицию.
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