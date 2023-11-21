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В нижнетагильских трамваях установили систему оповещения для пассажиров-инвалидов
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Во всех трамваях, курирующих по Нижнему Тагилу, должна появиться особая система оповещения об остановках, а также информационные таблички с рельефно-точечным шрифтом Брайля. На этом настояла прокуратура одного из районов города.
Прокуратура Тагилстроевского района города Нижний Тагил решила проверить наличие системы оповещения для пассажиров-инвалидов и табличек со шрифтом Брайля для незрячих людей. В ходе проверки сотрудники органа выяснили, что в нарушение правил не во всех вагонах муниципального унитарного предприятия «Тагильский трамвай» есть вышеуказанные элементы, которые должны обеспечивать комфорт пассажиров с проблемами по зрению.
В связи с выявленными нарушениями директору МУП «Тагильский трамвай» было вынесено представление с требованием их устранить, что и было вскоре сделано. Ответственное должностное лицо предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности.
Прокуратура Тагилстроевского района города Нижний Тагил решила проверить наличие системы оповещения для пассажиров-инвалидов и табличек со шрифтом Брайля для незрячих людей. В ходе проверки сотрудники органа выяснили, что в нарушение правил не во всех вагонах муниципального унитарного предприятия «Тагильский трамвай» есть вышеуказанные элементы, которые должны обеспечивать комфорт пассажиров с проблемами по зрению.
В связи с выявленными нарушениями директору МУП «Тагильский трамвай» было вынесено представление с требованием их устранить, что и было вскоре сделано. Ответственное должностное лицо предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности.
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