В нижнетагильских трамваях установили систему оповещения для пассажиров-инвалидов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Во всех трамваях, курирующих по Нижнему Тагилу, должна появиться особая система оповещения об остановках, а также информационные таблички с рельефно-точечным шрифтом Брайля. На этом настояла прокуратура одного из районов города.Прокуратура Тагилстроевского района города Нижний Тагил решила проверить наличие системы оповещения для пассажиров-инвалидов и табличек со шрифтом Брайля для незрячих людей. В ходе проверки сотрудники органа выяснили, что в нарушение правил не во всех вагонах муниципального унитарного предприятия «Тагильский трамвай» есть вышеуказанные элементы, которые должны обеспечивать комфорт пассажиров с проблемами по зрению.В связи с выявленными нарушениями директору МУП «Тагильский трамвай» было вынесено представление с требованием их устранить, что и было вскоре сделано. Ответственное должностное лицо предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности.