В Серовском городском округе официально запретили выходить на лёд

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Не прекращающееся «безумство храбрых», в особенности — рыбаков, которым не в терпёж, вынудило главу Серовского городского округа прибегнуть к прямому запрету выходить на лёд местных водоёмов. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте горадминистрации.Постановление, подписанное главой Серовского городского округа Василия Сизикова гласит: «Запретить до 15 декабря 2023 года выход граждан и выезд транспортных средств на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории Серовского городского округа». Необходимость такой меры объясняется «неблагоприятной обстановкой , связанной с выходом рыбаков-любителей на неокрепший лед» и аргументируется тем, что делается это «в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Серовского ГО». Своё решение глава СГО подкрепляет длинным перечнем правил и законов федерального, областного и местного уровней, включая Водный кодекс Российской Федерации, постановление Правительства Свердловской области от 2018 года «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Свердловской области» и Устав Серовского городского округа.Вполне вероятно, что запретное постановление спасёт жизнь какому-нибудь особо нетерпеливому любителю зимней ловли. Пока, к счастью, обходится без трагедий. Последние случаи утопления людей на территории округа относятся к апрелю и маю текущего года. В первом случае, действительно погиб рыбак, вышедший на весенний, истончающийся лёд реки Сосьвы.