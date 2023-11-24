Возрастное ограничение 18+
Прямую линию со свердловским губернатором проведут 5 декабря
Фото: Вечерние ведомости
Прямую линию с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым проведут 5 декабря в 12.00. Эту информацию подтвердили в региональном департаменте информационной политики.
Посмотреть прямую линию можно будет в эфире Областного телевидения. Оставить свои вопросы губернатору жителям региона предлагают по номеру 8-800-301-55-96. Их будут принимать до 4 декабря 20.00.
Ранее в телеграм-канале «Не для протокола» сообщалось, что Евгений Куйвашев «должен прокомментировать все горячие точки в регионе», в том числе ситуацию с мусорным полигоном в Сысерти.
Посмотреть прямую линию можно будет в эфире Областного телевидения. Оставить свои вопросы губернатору жителям региона предлагают по номеру 8-800-301-55-96. Их будут принимать до 4 декабря 20.00.
Ранее в телеграм-канале «Не для протокола» сообщалось, что Евгений Куйвашев «должен прокомментировать все горячие точки в регионе», в том числе ситуацию с мусорным полигоном в Сысерти.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».