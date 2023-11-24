Прямую линию со свердловским губернатором проведут 5 декабря

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прямую линию с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым проведут 5 декабря в 12.00. Эту информацию подтвердили в региональном департаменте информационной политики.Посмотреть прямую линию можно будет в эфире Областного телевидения. Оставить свои вопросы губернатору жителям региона предлагают по номеру 8-800-301-55-96. Их будут принимать до 4 декабря 20.00.Ранее в телеграм-канале «Не для протокола» сообщалось, что Евгений Куйвашев «должен прокомментировать все горячие точки в регионе», в том числе ситуацию с мусорным полигоном в Сысерти.