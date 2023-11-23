Возрастное ограничение 18+
Ликвидировать последствия ледяного дождя в Екатеринбурге отправили 436 спецмашин
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге за минувшие сутки ликвидировать гололед на улицах города после ледяного дождя отправили 436 единиц спецтехники и 526 дорожных рабочих, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии.
Также улицы вручную посыпают песком. За сутки было использовано 125 тонн противогололедных смесей и 208 тонн песка. Кроме этого, на полигоны вывезли 9 946 тонн снежных масс.
Днем убирать город продолжают 420 рабочих и 196 спецмашин.
Напомним, что последние стуки в Свердловской области зарегистрировали 137 ДТП.
«На проезжих частях работа производится механизированным способом, 70% площади тротуаров также убирается при помощи спецтехники. На остановках общественного транспорта, подходах к пешеходным переходам произвести очистку можно только ручным способом»,
– рассказали в администрации.
Также улицы вручную посыпают песком. За сутки было использовано 125 тонн противогололедных смесей и 208 тонн песка. Кроме этого, на полигоны вывезли 9 946 тонн снежных масс.
Днем убирать город продолжают 420 рабочих и 196 спецмашин.
Напомним, что последние стуки в Свердловской области зарегистрировали 137 ДТП.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
За сутки в Свердловской области зарегистрировали 137 ДТП
30 ноября 2023
30 ноября 2023
Свердловские спасатели предупредили о ледяном дожде
29 ноября 2023
29 ноября 2023