Возрастное ограничение 18+
Восемь городских парков Екатеринбурга получат охранный статус
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге может стать на восемь особо охраняемых природных территорий больше. Такой статус мэрия планирует присвоить городским паркам. Вернее, некоторым из них.
В списке городских парков Екатеринбурга, которые в ближайшем будущем могут стать ООПТ, парк Архипова в Юго-Западном районе, сквер на улице Мичурина, парк на улице Блюхера, сквер имени Кирова неподалёку от УрФУ, сквер в границах улиц Чапаева и Большакова, Основинский парк, парк «Уралмаш» и сквер возле театра «Урал Опера Балет». Первым двум в этом списке охранный статус «светит» до конца уходящего года, остальные могут получить его в течение следующих пары лет.
Статус особо охраняемой природной территории защищает участок, которому он присвоен, от вырубок и практически от любой человеческой деятельности, способной повредить растениям и животным. На землях со статусом ООПТ запрещается строительство, разведение костров, мойка машин (а часто и проезд на них) и многое другое.
Впрочем, у эко-активистов Екатеринбурга особо радоваться новости о присвоении охранного статуса восьми городским паркам не получается. Во-первых, смущает, что это — в достаточно отдалённых планах. За два года измениться можно многое, и не факт, что в администрации не передумают. Во-вторых, опыт показывает, что охранного статуса природные территории лишаются легче, чем его обретают. Стоит только какому-нибудь влиятельному застройщику положить глаз на лакомый участок, как природоохранный статус слетает с лесов и парков, точно осенняя листва на ветру. И вот уже вместо деревьев вырастают многоэтажки. Наконец, в-третьих, наказывают нарушителей законов об охране природных территорий, так нежно, что те, похоже и не замечают. Вот, например, что толку от того, что вырубка аккуратных, чистеньких лесочков на Калиновских полях была признана незаконной? На их месте как поставили горы контейнеров ТЛЦ, так они и возвышаются там, занимая территории, на которых колосились поля, летали шмели, паслись косули.
В списке городских парков Екатеринбурга, которые в ближайшем будущем могут стать ООПТ, парк Архипова в Юго-Западном районе, сквер на улице Мичурина, парк на улице Блюхера, сквер имени Кирова неподалёку от УрФУ, сквер в границах улиц Чапаева и Большакова, Основинский парк, парк «Уралмаш» и сквер возле театра «Урал Опера Балет». Первым двум в этом списке охранный статус «светит» до конца уходящего года, остальные могут получить его в течение следующих пары лет.
Статус особо охраняемой природной территории защищает участок, которому он присвоен, от вырубок и практически от любой человеческой деятельности, способной повредить растениям и животным. На землях со статусом ООПТ запрещается строительство, разведение костров, мойка машин (а часто и проезд на них) и многое другое.
Впрочем, у эко-активистов Екатеринбурга особо радоваться новости о присвоении охранного статуса восьми городским паркам не получается. Во-первых, смущает, что это — в достаточно отдалённых планах. За два года измениться можно многое, и не факт, что в администрации не передумают. Во-вторых, опыт показывает, что охранного статуса природные территории лишаются легче, чем его обретают. Стоит только какому-нибудь влиятельному застройщику положить глаз на лакомый участок, как природоохранный статус слетает с лесов и парков, точно осенняя листва на ветру. И вот уже вместо деревьев вырастают многоэтажки. Наконец, в-третьих, наказывают нарушителей законов об охране природных территорий, так нежно, что те, похоже и не замечают. Вот, например, что толку от того, что вырубка аккуратных, чистеньких лесочков на Калиновских полях была признана незаконной? На их месте как поставили горы контейнеров ТЛЦ, так они и возвышаются там, занимая территории, на которых колосились поля, летали шмели, паслись косули.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбургские парк 50-летия ВЛКСМ и парк Победы исключили из перечня гайд-парков после протестов
24 ноября 2023
24 ноября 2023
Власти Екатеринбурга хотят проверять особо охраняемые природные территории только после пяти жалоб горожан
21 ноября 2023
21 ноября 2023
Нижнетагильские полицейские «не заметили» состава преступления в порче заповедного леса
27 ноября 2023
27 ноября 2023
В Парк Маяковского теперь можно попасть и со Щорса
20 ноября 2023
20 ноября 2023