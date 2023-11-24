Восемь городских парков Екатеринбурга получат охранный статус

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге может стать на восемь особо охраняемых природных территорий больше. Такой статус мэрия планирует присвоить городским паркам. Вернее, некоторым из них.В списке городских парков Екатеринбурга, которые в ближайшем будущем могут стать ООПТ, парк Архипова в Юго-Западном районе, сквер на улице Мичурина, парк на улице Блюхера, сквер имени Кирова неподалёку от УрФУ, сквер в границах улиц Чапаева и Большакова, Основинский парк, парк «Уралмаш» и сквер возле театра «Урал Опера Балет». Первым двум в этом списке охранный статус «светит» до конца уходящего года, остальные могут получить его в течение следующих пары лет.Статус особо охраняемой природной территории защищает участок, которому он присвоен, от вырубок и практически от любой человеческой деятельности, способной повредить растениям и животным. На землях со статусом ООПТ запрещается строительство, разведение костров, мойка машин (а часто и проезд на них) и многое другое.Впрочем, у эко-активистов Екатеринбурга особо радоваться новости о присвоении охранного статуса восьми городским паркам не получается. Во-первых, смущает, что это — в достаточно отдалённых планах. За два года измениться можно многое, и не факт, что в администрации не передумают. Во-вторых, опыт показывает, что охранного статуса природные территории лишаются легче, чем его обретают. Стоит только какому-нибудь влиятельному застройщику положить глаз на лакомый участок, как природоохранный статус слетает с лесов и парков, точно осенняя листва на ветру. И вот уже вместо деревьев вырастают многоэтажки. Наконец, в-третьих, наказывают нарушителей законов об охране природных территорий, так нежно, что те, похоже и не замечают. Вот, например, что толку от того, что вырубка аккуратных, чистеньких лесочков на Калиновских полях была признана незаконной? На их месте как поставили горы контейнеров ТЛЦ, так они и возвышаются там, занимая территории, на которых колосились поля, летали шмели, паслись косули.