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Синоптики обещают небольшое похолодание в Свердловской области

17.33 Среда, 29 ноября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области ожидается небольшое похолодание. Вместе с тем синоптики Уральского гидрометцентра прогнозируют в четверг осадки в виде ледяного дождя и в пятницу – в виде снега.

В четверг, 30 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью снег, временами с дождем. Ночью и утром местами туман, гололед и гололедица. Ночью -9…-4°C, днем -7…-2°C. Ветер 3-8 м/сек.

В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью, временами с ледяным дождем, днем небольшой снег. Ночью и утром гололед и гололедица. Ночью -6…-4°C, днем -5…-3°C. Ветер 3-8 м/сек.

В пятницу, 1 декабря, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -12…-7°C, в горах и низинах до -17°C. Днем -10…-5°C. Ветер неустойчивый слабый.

В уральской столице облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем слабый снег. Ночью -9…-7°C, днем -7…-5°C. Ветер неустойчивый слабый.

Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».



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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:02 Массовая авария с участием порядка 40 машин произошла на ЕКАД
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