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Прокуратура обязала местного предпринимателя убрать свалку возле Кольцово
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская природоохранная прокуратура через суд обязала екатеринбургского предпринимателя убрать свалку возле Кольцово.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры, в ходе проверки сообщений СМИ сотрудники ведомства недалеко от аэропорта обнаружили несанкционированную свалку на земельном участке, который принадлежит индивидуальному предпринимателю.
Для того, чтобы заставить его устранить нарушения, прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на предпринимателя обязанности очистить земельный участок от захламления и ликвидировать места несанкционированного размещения отходов. Кировский районный суд встал на сторону прокурор и удовлетворил его требования в полном объеме.
Судебный акт в силу еще не вступил.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры, в ходе проверки сообщений СМИ сотрудники ведомства недалеко от аэропорта обнаружили несанкционированную свалку на земельном участке, который принадлежит индивидуальному предпринимателю.
Для того, чтобы заставить его устранить нарушения, прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на предпринимателя обязанности очистить земельный участок от захламления и ликвидировать места несанкционированного размещения отходов. Кировский районный суд встал на сторону прокурор и удовлетворил его требования в полном объеме.
Судебный акт в силу еще не вступил.
«Исполнение решения суда находится на контроле у природоохранного прокурора»,
– добавили в прокуратуре.
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