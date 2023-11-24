Прокуратура обязала местного предпринимателя убрать свалку возле Кольцово





– добавили в прокуратуре. «Исполнение решения суда находится на контроле у природоохранного прокурора»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловская природоохранная прокуратура через суд обязала екатеринбургского предпринимателя убрать свалку возле Кольцово.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры, в ходе проверки сообщений СМИ сотрудники ведомства недалеко от аэропорта обнаружили несанкционированную свалку на земельном участке, который принадлежит индивидуальному предпринимателю.Для того, чтобы заставить его устранить нарушения, прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на предпринимателя обязанности очистить земельный участок от захламления и ликвидировать места несанкционированного размещения отходов. Кировский районный суд встал на сторону прокурор и удовлетворил его требования в полном объеме.Судебный акт в силу еще не вступил.