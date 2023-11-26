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Екатеринбургский бар «Нельсон Совин» отмечает седьмой день рождения
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
В Екатеринбурге бар «Нельсон Совин» на улице Малышева отмечает свой седьмой день рождения. По этому случаю заведение организовало праздничную программу на пять дней.
Сегодня, 29 ноября, в 19.30 рамках празднования в Музее истории Екатеринбурга будут рассказывать об уральском яблоневодстве, селекции и сидре. Лекцию будут вести научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Дмитрий Тележинский, производитель сидра из Cube Ciders Степан Лушников и дистрибьютер из «Сафьян Урал» Александр Виноградов.
В четверг, 30 октября, в 13.30 планируется образовательная экскурсия на пивзавод Патра на Предельной, 57.
В пятницу, 1 декабря, в 16.30 в баре организуют встречу с уральским какао-производителем Cacava, который расскажет об использовании какао-бобов в пивной индустрии. После чего пройдет дегустация шоколада и не только его.
В субботу, 2 декабря, по планам пробежка в 14.00 и концерт фрог-панк группы «ЛАДЬЯ» из Санкт-Петербурга в 21.30.
В воскресенье, 3 декабря, в 16.30 встреча с московской панк-сидрерией. Ребята хотят рассказать о своей концепции, производстве, подмосковных яблоках и участии в американском фестивале. После этого обещают дегустацию новых и известных сидров.
Познакомиться с программой подробнее можно тут.
Сегодня, 29 ноября, в 19.30 рамках празднования в Музее истории Екатеринбурга будут рассказывать об уральском яблоневодстве, селекции и сидре. Лекцию будут вести научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Дмитрий Тележинский, производитель сидра из Cube Ciders Степан Лушников и дистрибьютер из «Сафьян Урал» Александр Виноградов.
В четверг, 30 октября, в 13.30 планируется образовательная экскурсия на пивзавод Патра на Предельной, 57.
В пятницу, 1 декабря, в 16.30 в баре организуют встречу с уральским какао-производителем Cacava, который расскажет об использовании какао-бобов в пивной индустрии. После чего пройдет дегустация шоколада и не только его.
В субботу, 2 декабря, по планам пробежка в 14.00 и концерт фрог-панк группы «ЛАДЬЯ» из Санкт-Петербурга в 21.30.
В воскресенье, 3 декабря, в 16.30 встреча с московской панк-сидрерией. Ребята хотят рассказать о своей концепции, производстве, подмосковных яблоках и участии в американском фестивале. После этого обещают дегустацию новых и известных сидров.
Познакомиться с программой подробнее можно тут.
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«Сезон коньков» открылся сегодня в Екатеринбурге
24 ноября 2023
24 ноября 2023