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Свердловские спасатели предупредили о ледяном дожде
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 29 ноября, в отдельных районах Свердловской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя. Также местами прогнозируется гололед. Спасатели просят быть бдительными.
Специалисты также просят не быть равнодушными и при ЧП сообщать о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или по единому номеру вызова экстренных служб «112».
«Прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными»,
– напоминают в МЧС.
Специалисты также просят не быть равнодушными и при ЧП сообщать о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или по единому номеру вызова экстренных служб «112».
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