Свердловские спасатели предупредили о ледяном дожде





– напоминают в МЧС. «Прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 29 ноября, в отдельных районах Свердловской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя. Также местами прогнозируется гололед. Спасатели просят быть бдительными.Специалисты также просят не быть равнодушными и при ЧП сообщать о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или по единому номеру вызова экстренных служб «112».