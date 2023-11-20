В уральской столице пропала 14-летняя девочка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В уральской столице ищут 14-летнюю Алену Попцову. В последний раз она была на связи с родными в понедельник, 27 ноября. С тех пор ее местонахождение неизвестно.Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв», участвующий в розыске подростка.Девочка ростом 170 сантиметров, среднего телосложения, с голубыми глазами, светлыми и короткими волосами. Была одета в черную куртку, голубые джинсы и белые кроссовки.Розыском пропавшей занимается отдел полиции №6. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефонам: 8(343)356-42-06 либо 102 (02).Также можно звонить координатору поискового отряда по номеру: 8-900-214-70-26.