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В уральской столице пропала 14-летняя девочка
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В уральской столице ищут 14-летнюю Алену Попцову. В последний раз она была на связи с родными в понедельник, 27 ноября. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв», участвующий в розыске подростка.
Девочка ростом 170 сантиметров, среднего телосложения, с голубыми глазами, светлыми и короткими волосами. Была одета в черную куртку, голубые джинсы и белые кроссовки.
Розыском пропавшей занимается отдел полиции №6. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефонам: 8(343)356-42-06 либо 102 (02).
Также можно звонить координатору поискового отряда по номеру: 8-900-214-70-26.
Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв», участвующий в розыске подростка.
Девочка ростом 170 сантиметров, среднего телосложения, с голубыми глазами, светлыми и короткими волосами. Была одета в черную куртку, голубые джинсы и белые кроссовки.
Розыском пропавшей занимается отдел полиции №6. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефонам: 8(343)356-42-06 либо 102 (02).
Также можно звонить координатору поискового отряда по номеру: 8-900-214-70-26.
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