В Нижнем Тагиле после вмешательства прокуратуры прекратили сливать в реку сточные воды





– отметили в ведомстве. «Кроме того, проверка показала, что у ООО "Водоканал-НТ" отсутствует действующее решение о предоставлении водного объекта в пользование с целью сброса сточных вод»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле после вмешательства природоохранной прокуратуры в реку Вязовка, протекающую через город, прекратили сливать сточные воды из коллектора центральной канализации.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки специалисты экспертной организации ФГБУ «Центр лабораторного анализа технических измерений по Уральскому федеральному округу» брали пробы сточной и природный воды, которые показали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ для водных объектов.В связи с этим прокуратура возбудила в отношении организации возбудила административные дела за нарушение требований к охране водных объектов (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ) и сокрытие или искажение экологической информации (ст. 8.5 КоАП РФ). Их направили в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора на рассмотрение.Также в ведомство внесло представление об устранении нарушений требований закона, по результатам рассмотрения которого два должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Также сброс канализационных вод в реку был прекращен.