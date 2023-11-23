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В Екатеринбурге до середины января перекроют улицу Черноярскую
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге из-за строительства сетей водоотведения до середины января закроют движение по улице Черноярской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Ограничения будет действовать в районе дома №47 с 15 декабря 2023 года по 13 января 2024 года. Работы будет проводить Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства.
Объезжать перекрытый участок предлагают по улицам Илимской, Бакинских Комиссаров, Ломоносова и проспекту Космонавтов.
Ограничения будет действовать в районе дома №47 с 15 декабря 2023 года по 13 января 2024 года. Работы будет проводить Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства.
Объезжать перекрытый участок предлагают по улицам Илимской, Бакинских Комиссаров, Ломоносова и проспекту Космонавтов.
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