Депутат Госдумы заявил, что из-за ограничения электропотребления в свердловском селе приходится выбирать между отоплением и готовкой





написал Максим Иванов в своем телеграм-канале. «Интересно также и то, что по словам жителей, фокусы с ограничением электроснабжения начались после того, как к старенькой подстанции подцепился "какой-то комерс". В общем, безобразие»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области жители села Галкинское Камышловского района заявили о том, что уральские «Россети» ограничили им электропотребление до уровня 3 кВт, из-за чего им приходится выбирать между отоплением и готовкой еды.Как сообщает свердловский депутат государственной думы Максим Иванов, все попытки селян самостоятельно решить вопрос с компанией приводят к тому, что энергетики просят доплачивать по 7 тысяч рублей за каждый кВт. В то время, как, со слов самих жителей, для более или менее нормального электроснабжения частного дома с электроплитой нужно минимум 8-10 кВт.Он также опубликовал запрос управлению Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области на проверку соблюдения законодательства сетевой организацией по ограничению максимальной мощности потребления электроэнергии и выдачу предписания об устранении нарушений при наличии оснований.