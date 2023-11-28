Возрастное ограничение 18+
Депутат Госдумы заявил, что из-за ограничения электропотребления в свердловском селе приходится выбирать между отоплением и готовкой
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области жители села Галкинское Камышловского района заявили о том, что уральские «Россети» ограничили им электропотребление до уровня 3 кВт, из-за чего им приходится выбирать между отоплением и готовкой еды.
Как сообщает свердловский депутат государственной думы Максим Иванов, все попытки селян самостоятельно решить вопрос с компанией приводят к тому, что энергетики просят доплачивать по 7 тысяч рублей за каждый кВт. В то время, как, со слов самих жителей, для более или менее нормального электроснабжения частного дома с электроплитой нужно минимум 8-10 кВт.
Он также опубликовал запрос управлению Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области на проверку соблюдения законодательства сетевой организацией по ограничению максимальной мощности потребления электроэнергии и выдачу предписания об устранении нарушений при наличии оснований.
Как сообщает свердловский депутат государственной думы Максим Иванов, все попытки селян самостоятельно решить вопрос с компанией приводят к тому, что энергетики просят доплачивать по 7 тысяч рублей за каждый кВт. В то время, как, со слов самих жителей, для более или менее нормального электроснабжения частного дома с электроплитой нужно минимум 8-10 кВт.
«Интересно также и то, что по словам жителей, фокусы с ограничением электроснабжения начались после того, как к старенькой подстанции подцепился "какой-то комерс". В общем, безобразие»,
– написал Максим Иванов в своем телеграм-канале.
Он также опубликовал запрос управлению Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области на проверку соблюдения законодательства сетевой организацией по ограничению максимальной мощности потребления электроэнергии и выдачу предписания об устранении нарушений при наличии оснований.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбургские власти пообещали помочь «Гортрансу»
28 ноября 2023
28 ноября 2023