В Екатеринбурге с 1 декабря 34-й троллейбус будет доезжать до ГКБ №7





– заявили в пресс-службе администрации. «Продление маршрута стало возможным благодаря приобретению новых троллейбусов. До остановки "ГКБ № 7" общественный транспорт будет доезжать автономным ходом»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге продлили троллейбусный маршрут №34 («Метро Динамо – Сулимова») до ГКБ №7 на улице Вилонова. Изменения вступят в силу с 1 декабря, сообщили в мэрии.Маршрут троллейбуса должен будет стать следующим: Метро Динамо – ТЮЗ – Луначарского – Библиотека имени Крапивина – Уральская – переулок Парковый – Июльская – Боровая – Данилы Зверева – Авангард – Горбольница № 7. И в обратную сторону тем же путем, но без остановки «Авангард».