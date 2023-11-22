В Свердловской области 101-летней пациентке заменили кардиостимулятор





– рассказал Сергей Молодых. «Она находилась в клинике всего три дня, операцию и послеоперационный период перенесла отлично»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области специалисты «Новой больницы» успешно заменили 101-летней пациентке кардиостимулятор, установленный пожилой женщине девять лет назад.Она была одной из первых, кому в 2014 году имплантировали антиаритмическое устройство в только что открывшемся в «Новой больнице» специализированном центре. Тогда долгожительнице было 93 года. С тех пор она посещала больницу для ежегодной проверки устройство, и в этом году врачи обнаружили, что источник питания кардиостимулятора истощается. Так как ее жизнь полностью зависит от этого устройства, – собственный пульс свердловской долгожительницы составляет всего 32-33 удара в минуту при норме в 60 – было принято решение провести операцию.По словам руководителя Центра хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма и электрокардиостимуляции, сердечно-сосудистый хирург, кандидата медицинских наук Сергея Молодых, все прошло успешно.Новый аппарат будет служить от 7 до 10 лет.За последние десять лет в Центре хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма и электрокардиостимуляции хирурги выполнили почти 5,5 тысячи операций. Как правило, они проводятся пациентам старшего возраста, нуждающимся в поддержке жизнедеятельности антиаритмическим устройством.