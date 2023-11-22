Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области 101-летней пациентке заменили кардиостимулятор
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области специалисты «Новой больницы» успешно заменили 101-летней пациентке кардиостимулятор, установленный пожилой женщине девять лет назад.
Она была одной из первых, кому в 2014 году имплантировали антиаритмическое устройство в только что открывшемся в «Новой больнице» специализированном центре. Тогда долгожительнице было 93 года. С тех пор она посещала больницу для ежегодной проверки устройство, и в этом году врачи обнаружили, что источник питания кардиостимулятора истощается. Так как ее жизнь полностью зависит от этого устройства, – собственный пульс свердловской долгожительницы составляет всего 32-33 удара в минуту при норме в 60 – было принято решение провести операцию.
По словам руководителя Центра хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма и электрокардиостимуляции, сердечно-сосудистый хирург, кандидата медицинских наук Сергея Молодых, все прошло успешно.
Новый аппарат будет служить от 7 до 10 лет.
За последние десять лет в Центре хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма и электрокардиостимуляции хирурги выполнили почти 5,5 тысячи операций. Как правило, они проводятся пациентам старшего возраста, нуждающимся в поддержке жизнедеятельности антиаритмическим устройством.
Она была одной из первых, кому в 2014 году имплантировали антиаритмическое устройство в только что открывшемся в «Новой больнице» специализированном центре. Тогда долгожительнице было 93 года. С тех пор она посещала больницу для ежегодной проверки устройство, и в этом году врачи обнаружили, что источник питания кардиостимулятора истощается. Так как ее жизнь полностью зависит от этого устройства, – собственный пульс свердловской долгожительницы составляет всего 32-33 удара в минуту при норме в 60 – было принято решение провести операцию.
По словам руководителя Центра хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма и электрокардиостимуляции, сердечно-сосудистый хирург, кандидата медицинских наук Сергея Молодых, все прошло успешно.
«Она находилась в клинике всего три дня, операцию и послеоперационный период перенесла отлично»,
– рассказал Сергей Молодых.
Новый аппарат будет служить от 7 до 10 лет.
За последние десять лет в Центре хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма и электрокардиостимуляции хирурги выполнили почти 5,5 тысячи операций. Как правило, они проводятся пациентам старшего возраста, нуждающимся в поддержке жизнедеятельности антиаритмическим устройством.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Талице после вмешательства прокуратуры пенсионерке, живущей в аварийном доме, предоставили квартиру
22 ноября 2023
22 ноября 2023